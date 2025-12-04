Threads permitirá pedirle al algoritmo que muestra más o menos publicaciones de determinados temas

Meta permitirá a los usuarios de Threads ajustar mejor los contenidos que quieren ver en el ‘feed’ con solo pedírselo al algoritmo de la red social, para que aparezcan más o menos publicaciones de determinados temas.

Las recomendaciones de contenido en las redes sociales suelen estar impulsadas por un algoritmo que utiliza la información que obtiene de la interacción del usuario en ella para, en principio, mostrar publicaciones que puedan encajar con sus gustos.

Sin embargo, las sugerencias que ofrece no siempre son las más acertadas. Meta ha iniciado una prueba en la red social Threads para que sean los propios usuarios quienes puedan regular lo que muestra el algoritmo en el ‘feed’.

Para ello, solo tendrán que invocarlo con el comando ‘Dear Algo’ (‘Querido algoritmo) y pedir si quieren ver más o menos de un tema concreto, como baloncesto o moda, como ha explicado el responsable de Threads, Connor Hayes, en una publicación en la red social.

Recientemente, TikTok ha anunciado que permitirá a los usuarios personalizar un poco más los contenidos que ven en el ‘feed’ con una nueva herramienta con la que pueden señalar si quieren ver más o menos sobre determinados temas. Pinterest anunció también algo similar, aunque en su caso se limita a los contenidos generados con inteligencia artificial.