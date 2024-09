Threads prueba una opción para compartir la ubicación en las publicaciones

Threads está comenzando a probar una nueva función con la que los usuarios podrán compartir su ubicación mediante una etiqueta en las publicaciones de forma similar a Instagram, lo que permitirá mostrar información como, por ejemplo, el nombre de la ciudad, un restaurante o un museo.

La red social de ‘microblogging’ continúa agregando nuevas funciones de cara a mejorar la experiencia de los usuarios en la ‘app’, para lo que planea permitir compartir más información en las publicaciones de cara a fomentar la interacción entre usuarios, en este caso, con etiquetas de ubicación.

Así, Threads ha comenzado a probar una opción para compartir la ubicación en las publicaciones de la red social, de forma similar a como ya se permite en Instagram, lo que facilita mostrar datos y contenido relacionado con ciudades, lugares emblemáticos o locales concretos, como restaurantes.

Tal y como han señalado algunos usuarios, que han tenido acceso a esta nueva función, y han recogido medios como The Verge y Engadget, esta herramienta no comparte la ubicación exacta del usuario en un mapa, si no que permite agregar información aproximada a la ubicación, relacionada con el contenido que se esté publicando y desde dónde se esté compartiendo.