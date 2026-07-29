Una jueza desestima la demanda de Google contra SerpApi por el ‘scraping’ de sus resultados de búsqueda

Un juzgado federal ha desestimado la demanda presentada por Google bajo la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital (conocida como DMCA) de Estados Unidos contra la empresa SerpApi por extraer y vender los resultados de búsqueda al entender que no están protegidos.

Google alegó en la demanda interpuesta en diciembre de 2025 que SerpApi saltó las defensas de su sistema de protección antibot (SearchGuard) al usar técnicas como la rotación de IP, falsificación de huellas digitales de navegador y resolución de CAPTCHAs para rastrear (‘scraping’) y revender sus resultados de búsqueda a través de ‘Google Search API’.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Tribunal del Distrito del Norte de California, determinó el pasado 20 de julio que los resultados de búsqueda, a los que se conoce como URL, fragmentos de texto y datos del índice, no obras protegidas por derechos de autor, aunque pueden tener contenidos protegidos.

En concreto, se dice que “son recopilaciones de información de acceso público que Google obtiene de Internet y organiza para presentarla a los usuarios en google.com en función de su relevancia”, lo que echa por tierra la base de la demanda de Google, de que SerpAPI había sorteado el sistma que protege los resultados protegidos y usado esos resultados para su propio beneficio sin que el gigante tecnológico viera ningún tipo de ingreso.

La tecnológica tiene un plazo de 21 días para presentar una demanda enmendada, aunque para ello tendría que admitir la cantidad de contenido sin licencia que contienen sus propios resultados.

Asimismo, para reclamar por los paneles de conocimiento de sus resultados, Google tendría que argumentar que ensamblarlos implica reproducir contenido con derechos de autor. Esto abriría la puerta a que los propios creadores demanden a Google por el ‘scraping’ que ha hecho y realiza para sus búsquedas y resúmenes de IA, las conocidas en España como AI Overviews.

De todas maneras, según las palabras del portavoz de Google a Ars Technica, José Castañeda, la compañía se alegró de que el tribunal rechazase casi todos los argumentos legales de SerpApi en materia de legitimación, y planea presentar una demanda enmendada.

“Tanto Google como Reddit parecen estar intentando usar el DMCA para cercar el internet abierto, reclamando de forma retroactiva el control sobre el contenido que ni crearon ni les pertenece”, declaró SerpApi al medio tecnológico Ars Technica.

De hecho, su consejero delegado, Julien Khaleghy, señaló que las penas máximas bajo la interpretación que Google hace del DMCA “superarían el PIB de Estados Unidos”, según recoge el comunicado distribuido a través de PRNewswire tras la victoria.

SerpApi tiene entre sus clientes a Nvidia, Uber, Adobe y Perplexity, ya que su negocio se caracteriza por ser un puente de datos en tiempo real (extrae código HTML y lo convierte en datos estructurados en formato JSON) entre los motores de búsqueda y los clientes mencionados, entre otros.

La mención a Reddit por parte de SerpApi, en las declaraciones al medio tecnológico Ars Technica, se debe a que el foro presentó una demanda casi idéntica bajo la DMCA en octubre del año pasado contra SerpApi y Perplexity por el contenido de Reddit que aparece en los resultados de Google.

Es decir, que Google no ha sido la primera en intentar frenar a SerpApi, aunque el fallo judicial en contra de Google complica el caso de Reddit, ya que queda en una posición muy débil al no ser la propietaria de los derechos de autor de las publicaciones que hacen los usuarios y que aparecen en los resultados de Google Search.

Los servicios que ofrece SerpApi son ahora prácticamente la única vía que tienen las empresas que se dedican a desarrollar chatbots e IA para acceder a los resultados de búsqueda en tiempo real.