Una nueva plataforma digital basada en IA mejora el diagnóstico del cáncer de pulmón

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colonia y del Hospital Universitario de Colonia (Alemania) ha creado una plataforma de patología digital basada en inteligencia artificial (IA) que permite analizar en el ordenador muestras de tejido digitalizadas para detectar tumores de pulmón con mayor rapidez y precisión que antes.

Así, la plataforma utiliza nuevos algoritmos desarrollados por el equipo y permite el análisis totalmente automatizado de secciones de tejido de pacientes con cáncer de pulmón.

El estudio 'Next generation lung cancer pathology: development and validation of diagnostic and prognostic algorithms' se ha publicado en la revista 'Cell Reports Medicine'.

El cáncer de pulmón es uno de los tumores/cánceres más frecuentes en humanos y tiene una tasa de mortalidad muy elevada. Actualmente, la elección del tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón viene determinada por el examen patológico.

Los patólogos también pueden identificar cambios genéticos molecularmente específicos que permiten una terapia personalizada. En los últimos años, la patología ha experimentado una transformación digital. Como resultado, ya no se necesitan microscopios.

Las secciones de tejido típicas se digitalizan y luego se analizan en una pantalla de ordenador. La digitalización es crucial para la aplicación de métodos analíticos avanzados basados en la inteligencia artificial.

Mediante el uso de la inteligencia artificial, se puede extraer información adicional sobre el cáncer a partir de secciones de tejido patológico, algo que no sería posible sin esta tecnología.