Vista Inmersiva de Google Maps, la función que permite explorar ciudades con inteligencia artificial

Google Maps cuenta con una serie de características en su aplicación que no conocen todos sus usuarios, como la función “secreta” para ver Street View y el mapa en pantalla dividida, o la ‘Vista Inmersiva’, que permite explorar el mapa y seguir rutas gracias a la inteligencia artificial (IA).

Presentada en 2022, la ‘Vista Inmersiva’ de Google Maps ofrece a los usuarios la posibilidad de visitar virtualmente una gama de monumentos, museos e incluso ciudades, gracias a la IA, desde el móvil.

Actualmente la ‘Vista Inmersiva’ está disponible en Ámsterdam, Berlín, Dublín, Florencia, Las Vegas, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, San Francisco, San José (Costa Rica), Seattle, Tokio, Venecia, Budapest, Milán, Praga, Roma, Buenos Aires, Río de Janeiro, Bangkok, Pekín, Dubái, Hong Kong, Yakarta, Kuala Lumpur, Manila, Singapur, Sídney y Ciudad del Cabo.

En el caso de España, está disponible en Barcelona (ciudad al completo), Madrid (Plaza de España y Museo del Prado), y Córdoba (Mezquita de Córdoba).

Hay dos maneras de utilizar la ‘Vista Inmersiva’: para visitar una zona emblemática o para previsualizar una ruta. La primera está enfocada a las ciudades que no cuentan con la ‘Vista Inmersiva’ en su totalidad, pero sí algunos enclaves destacables (aunque también sirve para el resto de ciudades). Por ejemplo, Córdoba solo permite la vista de la Mezquita-Catedral.

Para visitarla, el usuario debe introducir “Mezquita-Catedral de Córdoba” en el buscador. Seguidamente, aparecerán las opciones de “Cómo llegar”, “Iniciar”, “Llamar”,etc. Justo debajo se encuentran las imágenes tomadas por los usuarios.

En la primera imagen que aparece debe salir la opción de ‘Immersive View’ (‘Vista Inmersiva’). Tras pulsar en ella, se abrirá una nueva interfaz en la que el usuario podrá explorar el mapa con una vista aérea generada por IA, así como elegir la fecha y hora de la visualización.

Para la previsualización de la ruta sí que hay que encontrarse en una ciudad en la que esté disponible la ‘Vista Inmersiva’ en su totalidad, como Barcelona. Para utilizarla, hay que buscar el destino en el buscador.

Aparecerá entonces la ruta marcada en el mapa. Si es en coche aparecerá como una línea continua, mientras que si se elige la opción de caminar saldrá una ruta marcada por puntos consecutivos.

En la esquina inferior izquierda, justo encima de las opciones de transporte y sus tiempos, saldrá una ventana con imágenes con un símbolo de un cubo en su interior en vez de la flecha circular de Street View. Este cubo significa que la Vista Inmersiva está disponible para el trayecto.

Al pulsar sobre esta ventana, se abrirá automáticamente la Vista Inmersiva, que realizará el trayecto rápidamente, aunque el usuario puede elegir el ritmo con el que avanza la ruta gracias a su interfaz de control similar a las de vídeo, pudiendo pausarla en cualquier momento y explorar en un tramo determinado.

De esta forma, los usuarios pueden previsualizar la ruta antes de realizarla y familiarizarse con el entorno sin necesidad de ver constantemente la aplicación de Google Maps.