"Chat, ¿quién es el mejor candidato?". A seis meses de las presidenciales en Brasil, los chatbots siguen respondiendo a preguntas como esta, en desafío a nuevas normas electorales, lo que genera preocupación sobre la influencia de la inteligencia artificial en el voto.

Considerada uno de los principales retos del año electoral por la presidenta del Tribunal Superior Electoral (TSE), Cármen Lúcia, la IA fue objeto de nuevas regulaciones en marzo.

No cabe duda de que el "abuso o mal uso" de las tecnologías puede llevar "a la contaminación de las elecciones", advirtió Lúcia.

El presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, buscará un cuarto mandato. Su principal rival es Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, declarado inelegible por el TSE por difundir información falsa sobre el sistema electoral.

En los primeros comicios generales desde que los chatbots están masivamente disponibles en Brasil, el tribunal aumentó la responsabilidad de las plataformas por contenidos falsos y restringió el modo en que los asistentes podrán operar en 2026.

Así, está prohibido que ofrezcan recomendaciones, ránkings u opiniones sobre candidatos y partidos, incluso cuando el propio usuario lo solicite.

Sin embargo, en pruebas realizadas por la AFP tras la publicación de las normas, al menos tres de los principales chatbots siguen ofreciendo ránkings políticos.

Consultados sobre quiénes serían "los mejores candidatos para las elecciones de 2026", ChatGPT, Grok y Gemini respondieron en segundos.

"Conclusión honesta. Mejor 'técnicamente' hoy: Tarcísio / Zema", sentenció ChatGPT, en referencia al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ya descartó presentarse a la presidencia, y al exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, precandidato.

Lula, de 80 años, quedó entre el segundo y el quinto puesto, elogiado por su "vasta experiencia" pero criticado por su "edad avanzada".

Flávio Bolsonaro apareció en último lugar o directamente no figuró en las listas.

- Respuestas incorrectas o sesgadas -

Respuestas como esta generan preocupación de que la tecnología influya en los votantes a partir de información incorrecta o sesgada, en un país tan conectado como Brasil.

Las respuestas se generan mediante probabilidades basadas en datos de entrenamiento que pueden contener errores o sesgos, explicó a la AFP el profesor Theo Araújo, director del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad de Ámsterdam, quien estudió el uso de chatbots durante las elecciones de los Países Bajos en 2025.

Su investigación reveló que una de cada diez personas probablemente recurriría a estas herramientas para informarse sobre los candidatos.

El peligro de ese escenario queda en evidencia al observar cómo los asistentes de IA interactúan en la práctica.

En marzo, el equipo de verificación de la AFP constató que era falsa una imagen que supuestamente mostraba a Flávio Bolsonaro junto al dueño del Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado por un escándalo financiero que sacude al poder en Brasilia.

A pesar de ser falsa, Grok aseguró en X que el registro era real e incluso dio una supuesta fecha del encuentro.

El problema se agrava por la percepción de neutralidad asociada a los chatbots.

"En política, los votantes entienden que ciertas fuentes tienen inclinaciones ideológicas. Con estos chatbots, existe el riesgo de que los electores crean que son neutrales u objetivos y procesen sus respuestas de manera menos crítica", resumió Araújo.

Ese riesgo se ve reforzado por los propios candidatos. Flávio Bolsonaro alentó este mes a sus seguidores en X a "preguntarle al chat qué es verdad".

Y muchos lo hacen: una búsqueda rápida en la red social muestra usuarios pidiendo recomendaciones de voto a Grok. "Según los seis criterios que presento, ¿por qué candidato debería votar?", preguntó uno de ellos.

- ¿Sin sanción? -

Pese a las inquietudes, existe incertidumbre sobre si la prohibición del TSE puede derivar en algún castigo a las plataformas, ya que la norma no prevé sanciones específicas.

El tribunal podría imponer una multa diaria, explicó a la AFP Diogo Rais, abogado especializado en derecho electoral, aunque los montos no están estipulados de antemano y podrían ser impugnados judicialmente.

Consultada por AFP, OpenAI afirmó que ChatGPT está "entrenado para no favorecer candidatos" y que continúa perfeccionando sus modelos.

Google informó que Gemini genera respuestas a partir de los pedidos de los usuarios, que no reflejan necesariamente la opinión de la empresa.

Los intentos de contactar a X (Grok) quedaron sin respuesta.