WhatsApp centralizará todas las funciones de inteligencia artificial en una misma pestaña

WhatsApp está trabajando en una reordenación de sus contenidos para centralizar la inteligencia artificial de Meta AI en una pestaña propia y sacar al asistente de la parte dedicada a las conversaciones.

Una próxima actualización de WhatsApp traerá cambios en la barra de navegación inferior, donde actualmente se encuentran las pestañas de ‘Chats’, ‘Novedades’, ‘Comunidades’ y ‘Llamadas’.

Este espacio sustituirá próximamente la pestaña de ‘Comunidades’ por otra que estará centrada en Meta AI y las funciones de inteligencia artificial que ofrece el asistente en el servicio de mensajería.

Este cambio forma parte de una prueba que WhatsApp ha lanzado con un grupo de usuario, y que el portal especializado WABetainfo ha visto en la versión beta de WhatsApp para Android (2.26.10.5).

La pestaña de Meta AI centralizará funciones y herramientas que permiten crear y animar imágenes, obtener ayuda con alguna tarea, preguntar para obtener información e incluso hacer una llamada de voz con el asistente. Asimismo, dará acceso a las opciones de gestión de Meta AI.

Con ella, la ventana flotante que abre una conversación con Meta AI desaparece de la pestaña de ‘Chats’.