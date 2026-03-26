WhatsApp introduce la transferencia de conversaciones entre plataformas y una nueva función para liberar espacio

WhatsApp ha anunciado nuevas funciones que ayudarán a mejorar la organización de los chats y a facilitar el cambio entre dispositivos y otras que utilizan la inteligencia artificial para retocar fotografías o generar borradores de respuestas.

Los chats de WhatsApp acumulan con el tiempo conversaciones, fotografías, vídeos y audios que no vuelven a consultarse. Para ayudar a “conservar lo que importa”, WhatsApp ha introducido la posibilidad de eliminar archivos grandes.

Esta novedad, dirigida a liberar espacio, permite seleccionar aquellos que se quiera eliminar sin tener que borrar la conversación entera, informa la compañía en un comunicado.

La nueva función de ‘Transferencia de chat’ permite mover el historial de conversaciones de iOS a Android, incluidas las fotografías y vídeos que se han compartido en ellas, para que no se pierdan en el momento de cambiar de ‘smartphone’.

En iOS también se ha introducido una opción que permite gestionar dos cuentas en un mismo teléfono, para poder separar, por ejemplo, la vida personal y profesional sin tener que llevar dos ‘smarphones’.

A estas novedades destinadas a gestionar las conversaciones y facilitar el cambio entre dispositivos, se suman otras más creativas que usan la inteligencia artificial, como las sugerencias automáticas de ‘stickers’ al incluir ‘emojis’ en las conversaciones.

Meta AI, además, ayuda a retocar fotos directamente en el chat antes de enviarlas, mientras que la función ‘Ayuda para escribir’ ahora puede elaborar un borrador de una respuesta a modo de sugerencia en función de la conversación.

WhatsApp ha confirmado que ya ha empezado a implementar estas novedades, aunque su despliegue será progresivo y concluirá en las próximas semanas.