WhatsApp prueba los recordatorios que avisarán de los próximos cumpleaños de tus contactos

WhatsApp ya está desarrollando en Android la función que notificará al usuario cuando se acerque el cumpleaños de un contacto, siempre que esta persona haya introducido la fecha en el servicio de mensajería.

Según ha compartido WABetaInfo, la última actualización beta de WhatsApp para Android (versión 2.26.27.3) incluye una función, que todavía está en desarrollo y que ni siquiera está disponible para los probadores. Esta permitirá a los usuarios recibir recordatorios de los cumpleaños de sus contactos, como amigos o familiares, desde la misma aplicación.

De hecho, en una versión anterior de la beta para Android, la 2.24.12.25, WhatsApp anunció una función que solicitaba a los usuarios el año de su nacimiento.

Por lo que recoge el medio especializado en WhatsApp, la aplicación introdujo esta característica por razones regulatorias, ya que en varios estados de EE. UU. aprobaron leyes de verificación de edad que exigen a las plataformas confirmar la edad de sus usuarios.

Es decir, WhatsApp comenzó a recopilar esta información para cumplir con la normativa, y ahora reutiliza ese dato para ofrecer los recordatorios de cumpleaños.

De hecho, WhatsApp está diseñando una sección dedicada a esta función donde se pueden ver las fechas de cumpleaños de todos los contactos.

Asimismo, la nueva función de recordatorios de cumpleaños depende de los propios usuarios, ya que si no introducen la fecha de nacimiento, esa sección aparecerá prácticamente vacía.

De todas formas, la ‘app’ de chat tendrá que añadir los controles de privacidad que permitan decidir si el usuario quiere compartir este dato con sus contactos, tal como sucede actualmente con las opciones ‘Hora de últ. vez y En línea’, la foto del perfil, info, enlaces y estado, que se encuentran en la sección de ‘Privacidad’.

Esta novedad en desarrollo llega tras dar WhatsApp al usuario la opción de elegir su nombre de usuario, como una forma distinta y vinculada a la privacidad para añadir a otros contactos sin tener que usar el número de teléfono.