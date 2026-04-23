X reemplaza las Comunidades en la plataforma: ahora serán chats grupales con miembros limitados

La red social X ha anunciado una nueva actualización que permite unirse a un chat grupal dentro de XChat, con usuarios limitados, reemplazando así la función de Comunidades dentro de la plataforma, que dejará de estar disponible a partir del 6 de mayo.

Las Comunidades se lanzaron a finales de 2021, cuando X aún era Twitter, como una característica destinada a formar grupos según los intereses de los usuarios. Estos espacios eran creados y administrados por personas y los usuarios se podían unir a ellas a través de una invitación.

Con la llegada de Elon Musk a la plataforma, esta función tuvo un rediseño en su interfaz en 2025 para que se pudieran revisar y ordenar por tendencias, popularidad u orden cronológico.

El director de Producto de la compañía, Nikita Bier, ha anunciado en una publicación en la propia red social la posibilidad de unirse a chats grupales dentro de XChat a través de un enlace público. Por el momento los grupos admiten a 350 miembros, pero Bier ha matizado que se está ampliando a 500 y próximamente el límite será de mil integrantes.

Como consecuencia a estos chats grupales, Bier ha anunciado que las Comunidades quedarán obsoletas a partir del próximo 6 de mayo, por lo que ha instado a los administradores a que migren a XChat antes de esa fecha. “Para migrar a los miembros de tu Comunidad, fija el enlace de tu chat grupal para que las personas puedan unirse en las próximas 2 semanas”, ha indicado.

Bier ha explicado que el motivo del cierre de las Comunidades en X se debe a la disminución de su uso. Según sus datos, menos del 0,4 por ciento de los usuarios en la plataforma las utilizaban, y aun así contribuían al 80 por ciento de las denuncias por ‘spam’, estafas financieras y ‘malware’.