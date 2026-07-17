Xi presentará la visión de China sobre la IA

El presidente Xi Jinping presentará este viernes la visión de China sobre el desarrollo y la regulación de la inteligencia artificial, en una importante conferencia dedicada a mostrar tecnología de vanguardia que pronto pueda rivalizar con la de Estados Unidos.

Los modelos chinos de IA están ganando terreno frente a las ofertas más potentes de Occidente, al tiempo que atraen a usuarios de todo el mundo gracias a sus costos más bajos.

Sin embargo, el modo de regular este sector en auge se ha convertido en un tema clave, a medida que crecen las preocupaciones sobre el uso de la IA en combates militares o su posible uso malintencionado por parte de hackers o terroristas.

Xi hablará este viernes en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés) en Shanghái. Su primera participación en este evento subraya la importancia estratégica que Pekín le otorga a la IA.

Se trata del "evento anual más importante para comprender la dirección de la industria china de la IA", aunque aún no cuenta con el estatus de "cita ineludible" a nivel mundial, señaló Poe Zhao, fundador de la publicación de análisis Hello China Tech.

"Estados Unidos mantiene una clara ventaja en chips avanzados, infraestructura informática de vanguardia y el desarrollo de modelos que requieren mayor inversión de capital", explicó a la AFP.

Pero "China es su competidor más cercano y completo", agregó Zhao.

El evento, de cuatro días de duración, reúne a más de 1.000 empresas tecnológicas del país, junto con funcionarios, investigadores y otras figuras de la industria.

Se exhibirán alrededor de 3.000 productos, desde potentes sistemas de semiconductores para la computación con IA hasta un teléfono inteligente capaz de ejecutar aplicaciones de manera autónoma a pedido.

Pero todas las miradas estarán puestas en la visión de Xi sobre cómo el mundo debería abordar el impacto potencial de la IA en la ciberseguridad y los conflictos, así como en el empleo y la economía mundial.

- Uso cotidiano -

El primer ministro chino, Li Qiang, anunció en la WAIC del año pasado la creación de una organización liderada por China para la cooperación internacional en materia de IA, pero se han dado a conocer pocos detalles.

Este año, se espera que Xi amplíe esa idea.

"China se opone a trazar líneas divisorias basadas en la ideología y a los bloqueos tecnológicos", explicó el portavoz de la cancillería, Lin Jian, en una rueda de prensa el jueves, en una aparente referencia a las restricciones impuestas a las importaciones de tecnología china por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.

"Aprovechando esta conferencia como oportunidad, China mantendrá intercambios francos con todas las partes", afirmó.

Se espera que líderes como el secretario general de la ONU, António Guterres; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; y su par tailandés, Anutin Charnvirakul, asistan a la cita.

Entre los aspectos más destacados de la WAIC de este año se encuentran el modelo M3 de MiniMax, el primer teléfono equipado con un agente autónomo de IA, y el "supernodo" Atlas 950 de Huawei, una arquitectura de IA de vanguardia para el aprendizaje y el razonamiento.

"El tema principal será la transición de los modelos de IA a sistemas que puedan implementarse a gran escala" en la vida cotidiana, señaló Zhao, de Hello China Tech.

Los agentes de IA —herramientas capaces de conversar con los usuarios, pero también de administrar software o realizar tareas complejas— también ocuparán un lugar central, agregó.

- Consumo masivo de IA -

La IA se ha convertido en un pilar estratégico de la política industrial china, impulsada por una inversión estatal colosal destinada a construir un ecosistema nacional, desde la producción de chips hasta el uso por parte de los consumidores.

El consumo diario en China de "tokens", la unidad utilizada en la industria para medir el uso de la IA, se ha multiplicado por 1.000 en los últimos dos años, según los medios estatales que citan a funcionarios.

El mercado chino se valoró en 1,2 billones de yuanes en 2025 (177.000 millones de dólares), y se espera que crezca más del 30% este año, según datos oficiales.

Además, en 2025 operaban en China más de 6.000 empresas de IA.

Un número cada vez mayor de compañías extranjeras, como Siemens este año, está adoptando modelos chinos de IA de código abierto, atraídas por su rendimiento, su menor costo y su capacidad de personalización, en contraste con los sistemas cerrados de gigantes estadounidenses como OpenAI y Anthropic.

Mientras tanto, los consumidores chinos están adoptando herramientas de IA generativa a gran escala, con 602 millones de usuarios el año pasado, según el Centro de Información de la Red de Internet de China, alrededor del 43% de la población.