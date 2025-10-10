YouTube dará a una segunda oportunidad a los creadores cancelados

Los creadores de contenido que fueron cancelados por YouTube tendrán una “segunda oportunidad” para regresar a la plataforma de vídeo con un nuevo canal, siempre respetando las políticas de uso.

Un nuevo programa en pruebas permitirá a una parte de los creadores cancelados solicitar un nuevo canal con el que regresar a la plataforma, aunque YouTube revisará las peticiones, atendiendo a los motivos que llevaron a dar a de baja el canal original.

Para ello, deberán esperar al menos un año desde la cancelación del canal y no haber infringido los derechos de autor ni incumplido las políticas de Responsabilidad del Creador .

Podrán iniciar el proceso si ven la opción directamente desde YouTube Studio, como informa la compañía tecnológica en en la página de Ayuda de YouTube. Al ser un programa piloto, puede que esta opción tarde en mostrarse.

“Hay muchos creadores con canales cancelados que merecen una segunda oportunidad, especialmente con la evolución y los cambios que ha experimentado YouTube en los últimos 20 años”, afirma Rob, del equipo de YouTube.

En caso de ser aceptada la solicitud, los creadores podrán tener un nuevo canal y construir desde cero su comunidad de seguidores y suscriptores. YouTube también permitirá subir vídeos del anterior canal, siempre que estos no hubieran infringido las políticas.