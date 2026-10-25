YouTube suspenderá temporalmente algunas funciones de los canales sospechosos de haber sido pirateados

YouTube ha anunciado una nueva medida de seguridad con la que, cuando detecte actividad inusual no autorizada en un canal, suspenderá temporalmente ciertas funciones, como subir o actualizar vídeos, para protegerlo hasta que se vuelva a asegurar que no está pirateado.La plataforma de contenido en ‘streaming’ ha recordado cómo habitualmente, cuando un canal es ‘hackeado’, los actores maliciosos buscan bloquear rápidamente el acceso de los propietarios a sus cuentas y proceden a subir vídeos o transmisiones en vivo no deseadas.Teniendo esto en cuenta, de cara a proteger los canales y a sus espectadores ante estas situaciones de pirateo, YouTube ha implementado una nueva medida de protección con la que aplicará automáticamente una pausa temporal de ciertas funciones, al detectar actividad inusual o no autorizada en un canal.Concretamente, como ha detallado en su página de soporte, impedirá realizar acciones en el canal como subir o actualizar vídeos y Shorts, iniciar retransmisiones en directo, crear o añadir vídeos a las listas de reproducción, subir miniaturas personalizadas o cambiar vídeos de privados a no listados o públicos.Esta pausa servirá para que los equipos de seguridad de YouTube revisen el estado del canal y tendrá una duración aproximada de 24 horas. Asimismo, una vez se verifique que la cuenta es segura, se restablecerá el acceso completo a todas las funciones de inmediato.No obstante, YouTube ha aclarado que, si se confirma la actividad no autorizada, se pondrán en contacto con el propietario del canal para indicarle los pasos a seguir y ayudar a recuperar el acceso.Con todo, la plataforma ha subrayado que se trata de una medida diseñada para 'proteger el canal' y evitar que las acciones de los actores maliciosos lleven a infringir las normas y, con ello, a cancelar la cuenta.Así, si bien las funciones estarán temporalmente suspendidas, los espectadores podrán seguir viendo los vídeos publicados e interactuando con el canal. Además, la monetización del canal no se verá afectada.Si el canal está en pausa por este motivo, el propietario del canal será avisado y se mostrará una notificación en YouTube Studio que confirmará que la cuenta ha sido restringida temporalmente por motivos de seguridad y detallará el tiempo estimado de pausa.