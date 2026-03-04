ZTE presenta su gama de productos FWA de última generación con tecnología IA, WiFi 8 y 5G-A

ZTE ha anunciado su nueva gama de productos de red de alto rendimiento impulsados por tecnologías de inteligencia artificial (IA), WiFi 8 y 5G-A, con los que reafirma su compromiso con la estrategia ‘5G para todos’.

En la presentación, realizada este miércoles en el marco del Mobile World Congress 26, la compañía ha anunciado el ZTE G6 Ultra, el primer CPE 5G-A AI WiFi 8 del mundo, y el ZTE G6 Max, el primer CPE 5G-A compatible con Sub-6GHz y mmWave.

Con estos lanzamientos, ZTE consolida su posición como número uno mundial en cuota de mercado de acceso fijo inalámbrico (FWA) y banda ancha móvil (MBB) durante cinco años consecutivos, según el informe de TSR.

ZTE ha distribuido más de 300 millones de unidades en más de cien países y regiones del todo el mundo. La compañía avanza en su liderazgo de evolución tecnológica en el ámbito 5G-A mediante el uso de tecnologías clave como antenas inteligentes y seguimiento preciso de señal, que optimiza simultáneamente velocidad y cobertura.

El ZTE G6 Ultra establece un nuevo estándar de conectividad en interiores al convertirse en el primer CPE 5G-A, IA y WiFi 8 que combina inteligencia artificial con tecnología WiFi 8 y 4MIMO tribanda.

El dispositivo alcanza velocidades máximas de hasta 19Gbps con el estándar R18 5G-A, 400MHz de ancho de banda y agregación avanzada 6CC. Además, integra la solución de antena interior IA de sexta generación de ZTE, con una ganancia de 14 dBi, junto con el algoritmo 6.0 de seguimiento inteligente de señal y escaneo de haz.

Esta arquitectura incrementa la velocidad de descarga en un 30 por ciento y amplía la cobertura en un 20 por ciento. Además, la tecnología propia de ancho de banda dinámico IA, capaz de identificar más de 4.000 aplicaciones principales, mejora la eficiencia del ancho de banda en un 20 por ciento y reduce la latencia y la congestión de red en un 50 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, lo que lo convierte en una solución idónea para ‘streaming’ 8K y ‘gaming’ en realidad virtual.