Se prevén días intensos para la ‘Sele’

La Sele arrancaría su ‘trabajo’ para los duelos de eliminatoria mundialista este 8 de noviembre, con su concentración en un hotel de localidad, ya con el grupo de jugadores convocados que se encuentren en el país. El primer entrenamiento sería el 9 de noviembre, desde las 4:00 p.m. en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Llano Bonito. Esas sesiones se extenderían hasta la mañana del 12 de noviembre, para poder viajar por la tarde a suelo guatemalteco. Y esperar el duelo con el local, el 13 de noviembre.