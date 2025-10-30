Todos deben ganar con el deporte

Toda actividad deportiva a nivel competitivo conlleva un gasto, o se podría decir, una inversión.

Ya sea de carácter público o privado, o en conjunto de los anteriores. Pero en el caso de lo netamente privado, los inversores toman los riesgos, apuestan no solo por el atleta, sino por el ámbito en general, para que el espectáculo sea lo principal, y que el cliente, llámese aficionado, salga contento del recinto donde se realiza el evento.

Además de hacer ganar a patrocinadores y demás socios en el “negocio”. Y de eso se trata, que todos ganen y se desarrolle la actividad deportiva.