Aceras que solo duran cinco años

El otro día vi en X (Twitter para la vieja escuela) una comparación de las aceras de Nueva York con las de Panamá y claro que la diferencia es abismal, pues allá se construyeron dentro del planeamiento de la ciudad, creando armonía entre otros detalles y aquí es, se rompió un pedazo, parchen eso. No hay sentido de la estética ni en las construcciones ni en el remozamiento. En los pocos barrios de la ciudad tienes una secuencia de casas y de pronto un vivero, un lugar que vende autos o un restaurante improvisado, aceras rotas y que duran solo 5 años.