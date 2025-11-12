Desfiles que arrancan a las mil

Cada región del país ha celebrado desfiles e invitado delegaciones de distintas regiones, pero hay algo que debe terminarse de una buena vez, y es empezar algo a la “hora panameña”. En varios sitios, entre ellos Las Tablas, han hecho esperar horas a decenas de jóvenes vestidos y con instrumentos en mano, por una desorganización. Por eso es que a muchos padres de familia no les gusta que sus hijos participen en estas agrupaciones, pues con la inseguridad que hay en la calle y retrasos sin razón, lo que está en juego es el bienestar del muchacho.