Los festejos de San Carlos y Antón

Muchas fechas se celebran en este noviembre, no solo separación, consolidación, grito o independencia sino la identidad misma de pueblos que hace más de 200 años ya existían y tenían voz en este pequeño país. Me refiero al distrito de San Carlos (Panamá Oeste), que festejó sus 250 años de fundación (4 de noviembre) y al distrito de Antón (Coclé), con 333 años desde su instauración (5 de noviembre). Residentes y visitantes han compartido hermosas postales desde ambos lugares, de la alegría de su gente y la felicidad de ondear una sola bandera.