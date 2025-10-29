Cotilleo sin pesar

Las canciones “porno”

Las canciones “porno”
Zulema Emanuel
29 de octubre de 2025

La cantautora Erika Ender, quien no es polémica, generó todo un debate ayer al cuestionar por qué el porno visual es censurado y el auditivo no. Es un pensamiento con el que concuerdo, pues cada vez hay más “melodías” con letras vulgares que suenan en las emisoras y que la gente reproduce sin importar el mensaje de lo que cantan.

Lo peor es cuando los jóvenes son los receptores de esos temas y los repiten, normalizando acciones que no son acordes a su edad. Si bien muchos argumentan que el “doble sentido” siempre ha existido en las canciones, lo que se escucha hoy es explícito.

Tags:
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR