Las canciones “porno”

La cantautora Erika Ender, quien no es polémica, generó todo un debate ayer al cuestionar por qué el porno visual es censurado y el auditivo no. Es un pensamiento con el que concuerdo, pues cada vez hay más “melodías” con letras vulgares que suenan en las emisoras y que la gente reproduce sin importar el mensaje de lo que cantan.

Lo peor es cuando los jóvenes son los receptores de esos temas y los repiten, normalizando acciones que no son acordes a su edad. Si bien muchos argumentan que el “doble sentido” siempre ha existido en las canciones, lo que se escucha hoy es explícito.