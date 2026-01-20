Arranca la Semana de la Moda masculina de París con Louis Vuitton

La Semana de la Moda masculina empieza este martes, con el desfile de Pharrell Williams para Louis Vuitton como plato fuerte de la jornada, en una edición que se anuncia menos espectacular que la anterior, marcada por los cambios de creadores en grandes marcas.

La joven diseñadora francesa Jeanne Friot, conocida por su moda inclusiva, sin género y comprometida, dará el pistoletazo de salida, con su presentación para el otoño-invierno 2026 en el Teatro del Rond-Point, junto a los Campos Elíseos.

“Es una alegría y un estrés bastante especial”, dijo a AFP esta creadora, de 30 años, que participa por primera vez en el calendario oficial de los desfiles.

Luego seguirán los pases de la francesa Études Studio y la japonesa Auralee, y cerrará la jornada Louis Vuitton, en un desfile que seguramente estará plagado de estrellas.

En junio, el estadounidense Pharrell Williams presentó su colección junto al Centro Pompidou, frente a celebridades como Beyoncé, su esposo Jay Z, o Bradley Cooper. Esta vez, el diseñador y músico presentará su propuesta para el próximo invierno en la Fundación Louis Vuitton.

Durante seis días, 66 marcas desvelarán su nuevas propuestas con 36 desfiles y 30 presentaciones, en una edición que se anuncia menos espectacular que en 2025, tras los numerosos cambios de directores artísticos en conocidas casas.

Muchos especialistas tildaron la Semana de la Moda femenina de octubre de “histórica”, con los primeros pasos de diseñadores como Matthieu Blazy para Chanel y Jonathan Anderson para la línea femenina de Dior.

En esta nueva edición, “vamos a entrar en una fase con menos retos y expectativas”, según Marc Beaugé, director de la revista francesa L’Étiquette.

Dior presentará el miércoles su colección masculina, firmada por segunda vez por Anderson, después de que el creador norirlandés de 41 años recibiera buenas críticas por su propuesta estival en junio y comentarios más moderados para su primera línea femenina en octubre.

Otros momentos destacados serán la despedida de Véronique Nichanian para Hermès tras 37 años al frente de la línea masculina, y la propuesta del estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria, un diseñador abiertamente activista, defensor de los migrantes y de la causa homosexual.

La española Sonia Carrasco, cuyos modelos lució la cantante Rosalía en la promoción de su nuevo disco “Lux”, integra por primera vez el calendario oficial, en la categoría “presentación”.

Esta edición también cuenta con dos ausencias importantes: la marca española Loewe, que tenía que presentar su primera colección masculina a cargo de los estadounidenses Jack McCollough y Lazaro Hernandez, y Saint Laurent, que regresó al calendario oficial en junio y ha vuelto a desaparecer.

Como en las dos últimas ocasiones, Jacquemus cerrará el domingo la edición con un desfile en el Museo Picasso.