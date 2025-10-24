Bad Bunny arrasó con los premios Billboard Latinos

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, la colombiana Karol G y la agrupación mexicana de California, Fuerza Regida brillaron como los grandes ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, realizados la noche del jueves en el teatro James L. Knight Center en Miami, Florida y transmitidos por Telemundo. Bad Bunny arrasó con 11 premios, incluyendo Artista del Año; Global 200 Artista Latino del Año; y “Hot Latin Songs” Artista del Año Masculino, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Su exito “DTMF” obtuvo tres galardones incluido Canción del Año, Streaming; mientras que su álbum Debí tirar más fotos fue reconocido como el “Top Latin Album” del Año, además de recibir el premio especial: Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21 de las manos de la legendaria actriz, cantante y bailarina puertorriqueña Rita Moreno.

Karol G brilló como la gran ganadora femenina al recibir seis premios, entre ellos “Hot Latin Songs” Artista del Año Femenina. Su tema “Si antes te hubiera conocido” arrasó con cuatro premios, incluyendo Global 200 Canción Latina del Año; Canción del Año, Latin Air Play; Canción del Año, Ventas y Canción Tropical del Año.

Una de las bandas latinas más escuchadas a nivel mundial, Fuerza Regida, obtuvo cinco premios, entre ellos Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo y dos por su éxito “Tu boda” junto a Oscar Maydon, reconocido como Canción Regional Mexicana del Año y “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año.

Otras estrellas que se destacaron fueron Shakira, con tres galardones, incluyendo Gira del Año; Artista “Latin Pop” del Año, Solista y Canción “Latin Pop” del Año por “Soltera”, así como Peso Pluma, Netón Vega y Oscar Maydon, con dos premios cada uno.

Con un premio fueron reconocidos Aventura, Baby Rasta & Gringo, Benny Blanco, Elvis Crespo, Ernesto “Neto” Fernández, Kapo, Laura Pausini, Maná, Romeo Santos, Rubby Pérez y Tito Double P.

La ceremonia fue conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, y ofreció un espectáculo vibrante que celebró la diversidad y el poder de la música latina.

Entre los homenajes especiales, Bad Bunny recibió el Premio Billboard Artista Latino del Siglo 21 por su impacto extraordinario en las listas de Billboard en los últimos 25 años.

Elvis Crespo fue honrado con el Premio Billboard Salón de la Fama por su legado y su fusión de ritmos tropicales; Laura Pausini recibió el Premio Billboard Icono por su impresionante trayectoria internacional; y Peso Pluma fue reconocido con el Premio Billboard Vanguardia por su innovación y contribución al crecimiento de la música mexicana a nivel global.

Durante la ceremonia, los ritmos fueron del pop al reguetón, y de la música tropical al regional mexicano, con presentaciones inolvidables de Beéle, Danny Ocean, Grupo Frontera, Juan Duque, Kapo, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Musza, Netón Vega, NXNNI, Óscar Maydon, y Ozuna, entre muchos otros.

Entre las actuaciones más destacadas de la noche: Olga Tañón abriendo el show con la energía de “El Jolgorio”; Abraham Mateo, Ángel López, y Arthur Hanlon celebrando los 25 años de “A puro dolor”; “Daddy Yankee trayendo su música con propósito con el estreno mundial de “Sonríele”.

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi con “Somos más”, himno oficial de Telemundo para la Copa Mundial de la FIFA 26; Laura Pausini con “Mi historia entre tus dedos”; Peso Pluma con “Apaga la Luz”; y Elvis Crespo junto a Toño Rosario, La Insuperable y Ebenezer Guerra con un explosivo popurrí de sus éxitos tropicales.

La noche inició con el tradicional desfile por la alfombra azul, donde las estrellas deslumbraron con su estilo y glamour, y contó con la participación de reconocidas personalidades y presentadores como Andrea Meza, Carlota Vizmanos, Clave Especial, Danilo Carrera, Isabella Ladera, Iván Cornejo, Jacky Bracamontes, Jhayco, Luis Omar Tapia, Molusco, Morat, Omar Alfanno, Pancho Uresti, Yailin “La Más Viral,” Yamilex Hernández,y Yami Safdie.