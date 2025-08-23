Chris Evans estará en Vengadores Doomsday y, según una filtración, es objetivo de Doctor Doom

Los Russo siguen filmando a toda potencia Vengadores: Doomsday en Reino Unido, con vistas a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Las informaciones más recientes parecen dejar al descubierto importantes detalles sobre el regreso de dos personajes en la película de Marvel. Según apunta Daniel Richtman en Patreon, varios integrantes de Vengadores 5 ya han terminado de filmar sus escenas. Sin embargo, está previsto que, ocasionalmente, regresen al rodaje.

Esto se debe a que Marvel Studios sigue trabajando en el guion mientras avanza la producción. De cualquier modo, no hay razón para preocuparse, ya que, como bien recordarán los fans del UCM, lo mismo sucedió con Vengadores: Infinity War y Endgame, ambas también dirigidas por los Russo.

Los rumores más recientes indicaban que Marvel comenzaría a filmar este fin de semana en Great Windsor Park, Londres, donde el estudio estaba erigiendo una misteriosa mansión. Según parecían revelar los planos filtrados del edificio, esta enorme villa es donde vive Mónica Rambeau tras incursionar en el universo de los X-Men al final de The Marvels.

Richtman señala que la Casa de las Ideas filmará allí secuencias con Steve Rogers y Peggy Carter. El insider dejó caer no hace mucho que el Doctor Doom, a quien interpretará Robert Downey Jr. en la quinta entrega de los Vengadores, “va tras las personas que provocaron las incursiones en el Multiverso”.

Esto explicaría, como se venía rumoreando, que Steve Rogers (Chris Evans) esté en el punto de mira del tirano de Latveria. Y es que, a ojos del villano, el vengador fue quien causó dichas incursiones cuando, al final de Endgame, se quedó viviendo en el pasado junto a su amada Peggy.

Es lógico asumir, por tanto, que, llegado el caso, los Russo utilicen esta baza para explicar cómo Rogers pudo pasar décadas viviendo felizmente con Carter antes de regresar al presente siendo un anciano, al final de Endgame, para cederle su escudo de Capitán América a Sam Wilson (Anthony Mackie). Al fin y al cabo, este hecho desafiaba completamente las reglas del Multiverso establecidas en Loki.

Cabe recordar que Evans ha negado estar involucrado en Doomsday. “Es triste estar lejos”, admitió el pasado junio a ScreenRant, tras asegurar que habla “constantemente” con los cineastas y con Downey Jr.