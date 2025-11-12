Cultura

‘Depredador’ y su monstruoso éxito en el cine

Lo que comenzó como una simple historia de supervivencia en la jungla, hoy es una mitología completa sobre el poder, la caza y la naturaleza del cazador

Depredador: Tierras salvajes, 2025 | La nueva entrega de la franquicia está ambientada en un futuro distante, donde un joven depredador, desterrado por su clan, encuentra una aliada inesperada.
Prey 2022: Se centra en la historia de Naru, una joven guerrera de la Nación Comanche hace 300 años. Cuando una recibe una amenaza alienígena tecnológicamente avanzada que pone en peligro a su tribu.
Cazador de asesinos 2025 | Narra tres historias separadas pero unidas, en las que una guerrera vikinga, un ninja del Japón feudal y un piloto de la Segunda Guerra Mundial se enfrentan a un Depredador.
Depredador 1987: Un equipo de fuerzas especiales estadounidenses, liderado por el Mayor Dutch Schaefer, en una misión de rescate en una selva son acechados y cazados por un guerrero extraterrestre.
Depredador 2, 1990 | Un detective de Los Ángeles (en EEUU), Mike Harrigan, se enfrenta a un cazador extraterrestre invisible que mata a criminales de alto nivel en la "jungla urbana" de la ciudad.
Alien vs Depredador, 2004: Trata sobre un equipo de científicos y aventureros que, tras descubrir una antigua pirámide en la Antártida, quedan atrapados en el medio de una batalla milenaria.
Alien vs Depredador 2, 2007 | Trata sobre un híbrido de Alien y Depredador que se estrella en un pueblo de Colorado, liberando a otros Aliens y desatando el caos donde el pueblo queda atrapado.
Depredadores 2010 : Un grupo de asesinos y mercenarios de élite son secuestrados y transportados a un planeta alienígena para servir de presa en una cacería organizada por una raza de cazadores extraterrestres
El Depredador 2018 | Un grupo de exsoldados y una científica deben detener a una nueva y mejorada especie de Depredador, que ha llegado a la Tierra hibridándose con el ADN de otras especies.
Maribel Salomón
12 de noviembre de 2025

Desde su debut en los años ochenta, Depredador se ha consolidado como una de las criaturas más icónicas del cine de acción y ciencia ficción. Su historia, contada a través de varias películas, mezcla cacería, supervivencia y tecnología alienígena, dando origen a una saga que ha evolucionada con el tiempo y las generaciones.

Aunque las producciones no se estrenaron en orden cronológico, los eventos de la historia del cazador interestelar se desarrollaron de la siguiente manera: Todo comienza con ‘Prey’ (2022), ambientada en 1719, Seguida de ‘Cazador de asesinos’, estrenada en el 2025, la cual es una antología animada que presenta tres historias en diferentes épocas.

La siguiente en la línea es la clásica ‘Predator’ (1987), protagonizada por Arnold Schwarzenegger, donde un comando militar descubre en la selva centroamericana que no son ellos los cazadores, sino la presa. La historia continúa con ‘Depredador 2’ (1990), ambientada en Los Ángeles de 1997, donde un nuevo depredador lleva su cacería a las calles, revelando que su especie visita la Tierra desde hace siglos.

De forma paralela, están los cruces con la saga Alien: ‘Alien vs. Predator’ (2004) y ‘Aliens vs. Predator: Requiem’ (2007), que exploran un enfrentamiento ancestral entre ambas especies y muestran cómo los depredadores han estado cazando en la Tierra desde tiempos antiguos.

Luego llega ‘Predators’ (2010), en la que un grupo de humanos despierta en un planeta desconocido usado como terreno de caza. Más adelante, ‘The Predator’ (2018) actualiza la franquicia con una historia moderna. Y cierra, hasta ahora, ‘Predator: Badlands’ (2025).

La última parte de esta saga es la recién estrenada en cines de Panamá, Depredador: Tierras salvajes’.
