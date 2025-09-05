El sabor de la cocina vietnamita

La riqueza gastronómica de Vietnam está conquistando a los panameños y cada vez son más los restaurantes que se suman a esta tendencia que ofrece frescura, tradición y una explosión de sabores únicos. Con una cocina que mezcla equilibrio, aromas y texturas, la comida vietnamita se ha convertido en una opción que atrae tanto a curiosos como a verdaderos amantes de la gastronomía internacional.

Platos como el ‘pho’, una sopa de fideos que combina hierbas aromáticas, caldos ligeros y carne; los ‘spring rolls’, rellenos de vegetales frescos y acompañados con salsas intensas; o el clásico ‘banh mi’, un emparedado que fusiona influencias francesas y vietnamitas, se han convertido en las estrellas de los menús que ya se pueden encontrar en la ciudad.

Uno de los aspectos más valorados de esta cocina es su enfoque en lo saludable, ya que la mayoría de las preparaciones resaltan vegetales, hierbas frescas y proteínas magras, sin perder la potencia de sabores gracias al uso de especias como el lemongrass, la menta, el cilantro y la albahaca.

Los restaurantes en Panamá están apostando por recrear esa autenticidad, no solo en la sazón de los platillos, sino también en la experiencia completa: espacios acogedores, decoración inspirada en la cultura vietnamita y un servicio que invita a explorar lo mejor del sudeste asiático.

Con esta propuesta, la gastronomía vietnamita se suma a la amplia diversidad culinaria que caracteriza al país, convirtiendo a Panamá en un destino donde los sabores del mundo se encuentran y conviven en cada mesa.