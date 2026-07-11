Estudiantes exaltan la identidad nacional en Concurso Nacional de Décimas Ambientales

El XXXIII Concurso Nacional de Décimas Ambientales, del Ministerio de Educación, exaltó el talento de decenas de estudiantes de las 16 regiones educativas del país y brindó un espacio para potenciar su crecimiento personal, artístico y cultural.

Los jueces del certamen, inspirado en el lema «Nuestro poder, nuestro planeta» y celebrado el pasado 10 de julio, en la Villa de Los Santos, provincia de Los Santos, escogieron como ganadora a la estudiante Brithany Guerra, representante de la región educativa de Veraguas. El segundo lugar fue para Raian Ruiz, de la región educativa de Panamá Norte, mientras que el tercer puesto lo obtuvo Yaisbel Salcedo, representante de la región educativa de Coclé. Asimismo, Daneris Chaqui, de la región educativa de la Comarca Emberá Wounaan, recibió el reconocimiento a la mejor composición de décima.

Durante el evento, organizado por la Dirección Nacional de Educación Ambiental, la ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó la importancia de visibilizar el talento de los estudiantes y brindarles espacios que contribuyan a su crecimiento personal, artístico y cultural.

La ganadora del concurso, Brithany Guerra, aprovechó este reconocimiento para hacer un llamado a la población a evitar botar basura y a conservar los árboles, acciones fundamentales para proteger el planeta.

Como parte de las actividades previas al concurso, los estudiantes de las 16 regiones educativas participaron en una gira cultural y ambiental por la provincia de Los Santos. El recorrido incluyó visitas a una finca agroturística, un taller de arte precolombino, un trapiche «Rompe Pecho» y el Sendero Mariposa, entre otros sitios representativos de la región.

* Con información del Ministerio de Educación