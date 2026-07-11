Controlan incendio en Subcentro de salud y denuncian supuesto acto deliberado

La madrugada de este sábado, el Subcentro de Salud de Don Bosco, en la provincia de Panamá, fue afectado por un incendio y el hurto de cableado eléctrico, causando daños en la instalación que actualmente se encuentra en proceso de remodelación.

En una nota de prensa, el Ministerio de Salud informó que se presentó una “denuncia correspondiente y reitera el llamado a proteger las instalaciones de salud”.

En ese sentido, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá indicó que atendió al mediodía de hoy sábado un incendio registrado en las instalaciones del Subcentro de salud de Don Bosco, ubicado en el sector de Veranillo. Informó el capitán Roberto Méndez, del Cuerpo de Bomberos.

Al llegar al lugar, las unidades iniciaron de inmediato las labores de extinción; sin embargo, debido a que el acceso principal se encontraba completamente cerrado, fue necesario abrir un boquete en la estructura para ingresar y controlar las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, el incendio habría sido provocado presuntamente por habitantes de la calle. El inmueble, aparentemente desocupado, se encuentra bajo la custodia de la Junta Comunal del sector. La rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagara a otras áreas y permitió controlar la emergencia de forma oportuna.

Una vez extinguido el incendio, las unidades realizaron las labores de verificación y aseguramiento del área para descartar riesgos adicionales. No se reportaron víctimas durante la atención de este incidente.