Mujeres marcan la FIL

Lineth Rodríguez | Filas de colegios, niños disfrutando de la lectura y adolescentes buscando las últimas sagas: el tercer día de la Feria Internacional del Libro de Panamá estuvo cargado de actividades.

Con literatura de todas partes del mundo y Marruecos como país invitado, este año las escritoras locales marcan la pauta.

Se han tomado los espacios con interesantes obras, como las de la autora Alondra Badano: “La suerte del olvido”, “Miss Uruguay”, “Poemaria E”, “Ensayos dos”, “Mal de mares”, entre otras o las de la escritora Doris Sánchez de Polanco, quien promueve “Piedra Virgen”, “La marca del ouroboros” y “Mujeres poetas de Panamá, 1980-2025”.

La última es una recopilación de los poemas y sentires de mujeres de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Asimismo, MiCultura tiene un stand para autores locales, donde este año se encuentra la librería La Casa del Escritor. Allí se pueden encontrar obras a precios muy accesibles.