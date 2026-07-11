Panamá será sede mundial de la la Convención Mundial RAMSAR de conservación de humedales en 2028

Panamá será sede de la Conferencia de las Partes (COP) N.º 16 de la Convención RAMSAR para la Conservación de Humedales, programada para realizarse del 7 al 15 de junio de 2028.

Durante una breve visita al país el pasado 10 de julio, la secretaria general de la Convención RAMSAR, la Dra. Musonda Mumba, participó en la firma del acuerdo junto al ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro estableciendo formalmente a la Ciudad de Panamá como sede del COP 16 2028 de RAMSAR. De esta forma, el país se posiciona nuevamente como líder ambiental global.

Este convenio marca una estrecha colaboración para preparar uno de los encuentros ambientales más importantes del mundo, que reunirá en nuestro país a unos 1,500 representantes de más de 170 países junto a científicos, especialistas en humedales, pueblos indígenas, organizaciones ambientalistas y el sector privado.

Panamá es parte de la Convención desde 1989 y cuenta con seis (6) sitios Ramsar reconocidos oficialmente como humedales de importancia internacional: la Bahía de Panamá, ubicada al este de la ciudad de Panamá; el Golfo de Montijo, situado en la provincia de Veraguas; San San Pond Sak, localizado en Bocas del Toro; Punta Patiño, en la provincia de Darién; Damani-Guariviara, ubicado en la comarca Ngäbe-Buglé; y el Complejo de Humedales de Matusagaratí, ubicado en Darién.

Los seis sitios RAMSAR de Panamá conectan biodiversidad entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, y actúan como corredores naturales únicos para especies migratorias; son áreas irremplazables de reproducción para peces y aves; y regulan procesos hídricos costeros de enorme valor social y económico.

Panamá posee una gran variedad de humedales que reúnen manglares, estuarios, marismas, lagunas costeras y humedales de agua dulce. Su ubicación entre dos océanos hace posible que estos cumplan con funciones ambientales vitales como proteger las costas, capturar carbono, regular el agua y conservar la biodiversidad, en otros.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro expresó que la designación de Panamá como sede de la COP16 de RAMSAR reconoce años de trabajo del país en la protección de humedales y ofrece la oportunidad de mostrar al mundo soluciones panameñas innovadoras basadas en la naturaleza. “Nuestros manglares y humedales son ecosistemas únicos y majestuosos que ocupan una proporción importante del litoral panameño y proporcionan valor económico irremplazable a nuestras comunidades costeras. Los estamos cuidando de la mano de esas mismas comunidades, fortaleciendo la conservación de las áreas protegidas costeras y los corredores biológicos y humedales de los que dependemos tantos panameños para nuestra alimentación y bienestar,” acotó.

Entre los temas prioritarios de este encuentro internacional está lograr acuerdos globales para la protección y el uso sostenible de humedales, ecosistemas esenciales para la vida humana y la biodiversidad planetaria.

Panamá ve el evento del COP 16 de RAMSAR como un momento propicio para crear alianzas regionales, atraer inversión en conservación y dar voz a los territorios tropicales en las decisiones internacionales sobre manejo de humedales.

SOBRE RAMSAR:

La Convención de Ramsar sobre la Conservación de los Humedales es un tratado intergubernamental adoptado en 1971 en la ciudad de Ramsar, Irán, cuyo objetivo es promover la conservación y el uso racional de los humedales a nivel mundial. Actualmente cuenta con 172 países miembros y más de 2,500 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional. La Conferencia de las Partes (COP) se celebra cada tres años y reúne a gobiernos, organizaciones y expertos para evaluar avances y definir prioridades en la protección de estos ecosistemas.



* Fuente: Ministerio de Ambiente