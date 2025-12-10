Cultura

¿Qué comemos en diciembre?

Freepik | Cena de Navidad en familia celebrando con platillos como: pavo, frutas y ensaladas.
ML | El jamón y el pavo son platos preparados con glaseados dulces o asados, acompañados de tamales, ensaladas y rosca.
ML | El arroz con guandú y coco simboliza tradición, reunión familiar, celebración y la fusión de culturas afroantillanas.
ML | La ensalada de papa es popular en fiestas, ferias y Navidad. Es un clásico arraigado en la gastronomía local.
ML | El pescado relleno de camarones es un plato que simboliza la riqueza de los mariscos del país y la cultura afrocaribeña.
Maribel Salomón
10 de diciembre de 2025

En Panamá, la mesa de fin de año es un punto de encuentro donde la tradición y el sabor se mezclan con historias familiares. Chefs consultados coincidieron en que el pavo y el jamón siguen siendo los protagonistas de estas celebraciones.

Algunas familias prefieren reservar el jamón para Navidad y el pavo para Año Nuevo, mientras que otras, si el presupuesto lo permite, colocan ambos en la mesa para compartir.

La chef Ariadna Oldfield, de @laspailasdemisabuelas, detalló que “la Navidad panameña es un viaje al corazón de nuestras raíces. Por eso, hay platos que nunca pueden faltar porque cuentan historias, guardan memoria y llenan la casa de ese aroma que nos hace sentir en familia”.

Además, Alexis Sáez, jefe de cocina, destacó que “la paciencia es la clave en cada receta, ya sea para el marinado del pavo y del puerco como en la cocción y la temperatura”.

Mientras, la chef ejecutiva Fanny Romero mencionó las principales recomendaciones para preparar las comidas tradicionales sin complicarse y manteniendo gran sabor: “Planificar con anticipación, elegir recetas tradicionales simplificadas, cocinar en equipo, utilizar un buen horno, preparar tamales en versión práctica, sazonar con cariño, pero sin exceso y optar por guarniciones frescas y rápidas”.

Por otra parte, Paola Meneses, quien es chef, barista y profesora de gastronomía, describió esta tradición como un legado cultural de las familias.

“Todo es costumbre y folclor dentro de una mesa y también es esa identidad panameña que cada familia quiso adoptar de sus ancestros. Esto es el legado cultural y religioso folclórico que cada familia quiso colocar en su mesa”, expresó.

La comida navideña y de Año Nuevo panameña simboliza unión familiar, celebración, agradecimiento, prosperidad y herencia cultural.
Comidas populares
Tags:
Navidad
|
Año nuevo
|
gastronomía
|
cocina
|
menú
|
Panamá
|
