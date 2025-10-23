Rauw Alejandro baila bachata en “Silencio”

La superestrella puertorriqueña Rauw Alejandro, sorprende con una coreografía de bachata en el videoclip de “Silencio”, parte de su ambicioso proyecto musical “Cosa Nuestra: Capítulo 0”.

El lanzamiento coincide con la etapa final de su gira latinoamericana, inspirada en Broadway, que redefine los estándares del espectáculo urbano en vivo.

Finalista en 14 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina y nominado a dos Latin Grammy, Rauw consolida su posición como uno de los artistas más innovadores del panorama global. Su propuesta combina narrativa visual, experimentación sonora y una estética teatral que trasciende géneros.

El video marca un nuevo capítulo en la evolución artística del cantante, quien continúa expandiendo su influencia desde escenarios de Buenos Aires hasta Ciudad de México, en una gira que mezcla performance, storytelling y cultura caribeñ

“Silencio “ fue escrita y producida por Romeo Santos y es el quinto corte de su aclamado sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0 (Sony Music Latin), y marca su primera bachata.

Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños, Cosa Nuestra: Capítulo 0, debutó en el No. 3 en el listado Top Latin Albums de Billboard y fue elogiado por medios como Pitchfork, que declaró que el álbum “bien elaborado” contiene su mejor trabajo vocal hasta la fecha, ELLE aplaudió su atractivo multigeneracional, así como lo siguiente de Billboard y Rolling Stone:

Cosa Nuestra: Capítulo 0 es la precuela oficial y la historia de origen del aclamado quinto álbum de estudio de Rauw, Cosa Nuestra, actualmente nominado a Álbum del Año en la 26.ª Entrega Anual del Latin Grammy y finalista en la categoría Top Latin Album of the Year en los Premios Billboard de la Música Latina 2025.

El álbum debutó en la primera posición del chart Latin Albums de Billboard y en el #6 de Billboard 200, e hizo historia como el primer álbum latino en posicionar 15 temas en el Global Top 200 de Spotify.

Rauw es actualmente finalista en 14 categorías de los Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo Artist, Tour y Top Latin Album of the Year.

También recibió dos nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo Mejor Interpretación de Reggaeton por “Baja Pa’ Acá” con Alexis y Fido, así como Álbum del Año por Cosa Nuestra.

Aclamado como el “más grande showman de la música latina” por Rolling Stone, el alcance del poder global de Rauw es innegable, con fans abarrotando estadios en todo el mundo perfectamente vestidos según la temática del show con trajes de raya diplomática y vestidos glamurosos en los más de 50 conciertos con entradas completamente agotadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa de su celebrada gira Cosa Nuestra World Tour.

Con decenas de reseñas brillantes de su show en vivo en Billboard, Rolling Stone, Clash, El Mundo y más, la emoción por los conciertos restantes en Latinoamérica de esta única gira nunca ha sido mayor. Rauw regresará a Puerto Rico para los cuatro últimos shows de la gira, que finalizarán el 29 de noviembre

