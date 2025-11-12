Rauw Alejandro estrena “Besito en la Frente”, un homenaje la cultura boricua

El artista puertorriqueño Rauw Alejandro, estrenó el video musical de su éxito “Besito en la Frente”, una producción que celebra las raíces culturales de Puerto Rico a través de una vibrante puesta en escena audiovisual.

Dirigido por el propio cantante junto al creativo Martin Seipel, el video destaca elementos icónicos de la isla como los vejigantes, la flora y fauna tropical, y la bomba, uno de los géneros musicales más representativos del Caribe.

La pieza fue filmada íntegramente con el nuevo iPhone 17 Pro, marcando una apuesta innovadora en la producción musical contemporánea.

Previo al lanzamiento, Rauw sorprendió a miles de seguidores en la tienda insignia de Apple en Ciudad de México, donde compartió detalles del proceso creativo.

“Besito en la Frente” forma parte de Cosa Nuestra: Capítulo 0, su sexto álbum de estudio, que antecede al multipremiado Cosa Nuestra, nominado al Grammy y a los Latin Grammy Awards.

El artista se encuentra en la etapa final de su gira mundial Cosa Nuestra World Tour, con presentaciones agotadas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Las fechas restantes incluyen conciertos en Guadalajara, Monterrey y San Juan, Puerto Rico.