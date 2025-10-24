Sabores al fuego en el ‘BBQ Week’

Hasta el 31 de octubre se celebra la primera edición del ‘BBQ Week’, una iniciativa dedicada a los amantes de la parrilla y los sabores ahumados. Durante está última semana, distintos restaurantes se unen para ofrecer menús y especiales únicos, diseñados especialmente para esta ocasión.

La propuesta busca sorprender a los comensales con combinaciones irresistibles, resaltando el arte de la barbacoa en todas sus formas: desde costillas jugosas hasta cortes premium y acompañamientos que realzan cada bocado. Además, algunos locales ofrecerán bebidas artesanales, cócteles temáticos y postres inspirados en la experiencia del asado.

Ya sea para los que disfrutan de un buen corte, un sabor ahumado o una experiencia distinta, el ‘BBQ Week’ promete conquistar paladares y dejar a más de uno con ganas de repetir.