Sabores al fuego en el ‘BBQ Week’

The Yard | “Navidad en el interior”, pernil deshuesado ahumado en nance y BBQ glaze de saril casero, arroz con guandú morado y plátano en tentación en ron, miel de caña y ensalada. Desde $14.00, en San Francisco.
Urban Smoke House: “Tropical Smoke Belly”, panceta de cerdo en ajo, sal de limón, pimienta fresca y cebolla en polvo, asada al barril con carbón de almendro crocante y suave sabor a ahumado, piña y un toque de ají chombo ahumado, acompañado de puré de pixvae en crema y mazorca. Desde $15.00, en Betania.
La Jartadera 507: “Bendita suegra”, canasta de patacón con rub de la casa, rellena de arroz en leña de nance con sofrito de ajo y culantro, picantico, coronado con carne en palito desmenuzada estilo La Jartadera, acompañado de dos costillas glaseadas en salsa de frutos y pimentón ahumado. Desde $14.00, en Brisas del Golf.
La Tapa del Coco: “The zonian mac and cheese”, brisket hecho en bijao y está ahumado al horno con Johnny Marzetti, acompañado de pan hawaiano con mantequilla especiada, todo cocinado a baja temperatura con salsa de mojo. Platillo creado por el chef Armando Branwell. Desde $17.00, en Calle 68 Este, San Francisco.
Boquete Brew Stop: “Pork Fiction”, jugosos cubos de puerco ahumado con su rubs secreto, bañados en su barbacoa tropical de maracuyá miel y cerveza de la casa, complementados con un yellow mac & cheese y una tierna mazorca con mantequilla y especies rock y sabor. Desde $15.00, en Brisas del Golf, Yappy Park.
La Brasserie: “Beer Smoked Platter”, brisket con rub de 4 pimientas (negra, verde, rosa y allspice), ahumado en leña de nance, con salsa de cerveza negra y granos de mostaza encurtidos en Whisky, acompañado de mac & cheese con crumble de costilla ahumada, tamal de olla con chorizo tableño y vegetales. Desde $17.00, Hotel Sortis.
Planticería: “Asado de la tierra”, costillas vegetales a base de remolacha, glaseadas en salsa de BBQ de remolacha fermentada; servidas con elotes al carbón, zanahorias asadas y brócoli al grill. Acompañado de un coleslaw con aderezo de maracuyá, que equilibra dulzura, acidez y humo. Desde $14.50, en calle 72, San Francisco.
Maribel Salomón
24 de octubre de 2025

Hasta el 31 de octubre se celebra la primera edición del ‘BBQ Week’, una iniciativa dedicada a los amantes de la parrilla y los sabores ahumados. Durante está última semana, distintos restaurantes se unen para ofrecer menús y especiales únicos, diseñados especialmente para esta ocasión.

La propuesta busca sorprender a los comensales con combinaciones irresistibles, resaltando el arte de la barbacoa en todas sus formas: desde costillas jugosas hasta cortes premium y acompañamientos que realzan cada bocado. Además, algunos locales ofrecerán bebidas artesanales, cócteles temáticos y postres inspirados en la experiencia del asado.

Ya sea para los que disfrutan de un buen corte, un sabor ahumado o una experiencia distinta, el ‘BBQ Week’ promete conquistar paladares y dejar a más de uno con ganas de repetir.

