Una gran fiesta cultural que reunió a 35 países

En un ambiente de celebración, lleno de colores y gastronomía, se desarrolló en Panamá la “Fiesta alrededor del Mundo 2025”, un evento multicultural que reunió a 35 países.

Este evento, organizado anualmente por la Fundación Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños para apoyar a la población vulnerable, se destaca por el despliegue de sabores ancestrales e historias culinarias de cada cultura.

Para la ministra María Eugenia Herrera es la “diplomacia más cálida y humana” en acción.