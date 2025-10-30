Una gran fiesta cultural que reunió a 35 países

En un ambiente de celebración, lleno de colores y gastronomía, se desarrolló en Panamá la 'Fiesta alrededor del Mundo 2025', un evento multicultural que reunió a 35 países. Este evento, organizado anualmente por la Fundación Caravana de Asistencia Social de Diplomáticos y Panameños para apoyar a la población vulnerable, se destaca por el despliegue de sabores ancestrales e historias culinarias de cada cultura. Para la ministra María Eugenia Herrera es la 'diplomacia más cálida y humana' en acción.