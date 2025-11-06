$!Ureña lleva su medicina a Costa Rica

El botánico panameño Diomedes Ureña, reconocido por sus tratamientos naturales y su trayectoria en el país, continúa expandiendo su trabajo más allá de las fronteras. Desde hace más de diez años ofrece consultas en Costa Rica, donde ha logrado ganarse la confianza de numerosos pacientes que recurren a la medicina natural como alternativa o complemento a los tratamientos convencionales.

Ureña, cuya formación y legado provienen del trabajo iniciado por su padre hace 35 años en Panamá, mantiene una oficina en el país, pero ha consolidado también su presencia en territorio costarricense gracias a la televisión. Desde hace más de dos décadas participa en el canal Repretel, donde presenta recetas, consejos y tratamientos naturales enfocados en distintos temas de salud.

Actualmente, su consulta se ha fortalecido tanto en Panamá como en Costa Rica y Estados Unidos, donde cuenta con pacientes a los que envía tratamientos personalizados.

Ureña señaló que el interés global por lo orgánico y lo natural ha crecido significativamente en los últimos años: “Hace 20 años la gente era más escéptica, pero hoy se entiende que la salud puede provenir también de la naturaleza. En países como China o India la medicina tradicional convive con la medicina moderna, y creo que Panamá va en camino hacia esa fusión”.