De Miñaur se prepara físicamente para "molestar" a Sinner y Alcaraz

El australiano Álex de Miñaur, número 7 del ranking ATP, ha iniciado su pretemporada con el objetivo de mejorar su estado físico y meterse en la lucha contra Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los números 1 y 2 respectivamente, que dominan el tenis desde hace dos años.

"He disputado partidos ajustados contra ellos estos últimos años, con la sensación de irme acercando poco a poco", declaró De Miñaur desde Sídney, a pocos días del inicio de la United Cup, competición por equipos mixtos que arranca el viernes en Perth.

"Para mí, se trata de encontrar diferentes formas de desestabilizar a esos jugadores y de estar preparado para asumir más riesgos para molestarlos", detalló De Miñaur.

El físico forma parte de las áreas en las que ha trabajado el tenista, de padre uruguayo y madre española, con la ayuda de un nuevo preparador físico.

"Mi objetivo es volverme más fuerte y seguir progresando", explicó el australiano de 26 años, para quien "nada remplaza el trabajo duro, que es lo que estamos haciendo".

"A lo largo de los años, he ganado un poco de peso, algo que me ha ayudado", destacó.

A lo largo de su carrera, De Miñaur ha perdido sus trece enfrentamientos contra Sinner y sus cinco partidos contra Alcaraz.