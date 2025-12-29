$!Desperfectos eléctricos y velas, principales causas de incendios

Hasta la fecha, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha atendido 4,203 incendios a nivel nacional, una cifra que subraya la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, expresó el capitán Andrés Espinoza, Jefe Regional de Control de Radio de los bomberos.

Del total de incendios, 2,078 han sido de masa vegetal; 1,068 de basura y vertederos; 594 estructurales y 463 de vehículos, detalló Espinoza. Sobre las causas de los siniestros, el capitán indicó que “en su mayoría los incendios estructurales se han dado por desperfectos eléctricos, descuido por velas encendidas y explosiones de gas”.

En tanto, en la parte vehicular, “la gran mayoría ha sido por alteración de lo que son las luces, se da sobrecarga, y también el mantenimiento de la parte eléctrica del vehículo por conexiones inadecuadas”.

Investigación de causas

El caso más reciente de incendio en vehículo se reportó el pasado viernes, 26 de diciembre, en el sótano del PH Vivendi, en el área de Plaza Edison, corregimiento de Betania. En este caso se vieron involucrados cuatro vehículos y 10 personas fueron evaluadas por inhalación de humo; una fue trasladada por caída durante la evacuación. Finalizadas las acciones, la escena fue entregada a los investigadores de incendios para el peritaje correspondiente, informaron de los Bomberos.

Para el 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta lanzó la campaña “No al fuego: sí a la vida”, para prevención de incendios forestales.