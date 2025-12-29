$!Economistas: Desempleo superará el 10.4% este año

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> El consultor Laboral, René Quevedo, señaló que "los retos del 2026 incluyen la reapertura de la mina de Donoso, la puesta en marcha de obras de infraestructura por parte del Gobierno, la licitación transparente de proyectos clave como el Tren a Chiriquí, Gasoducto, Río Indio y nuevos puertos por parte de la ACP. De igual manera es absolutamente crítico aumentar las recaudaciones, reducir la evasión fiscal y el adecuado manejo de las finanzas públicas, con miras a reducir el déficit fiscal".El economista Olmedo Estrada, dijo 'que necesitamos las inversiones extranjeras para que podamos generar más empleo y tener una recuperación económica efectiva'.Patricio Mosquera, economista, indicó que 'hace falta un plan de transición para las zonas más afectadas, con capacitación corta orientada a la demanda, reconversión productiva y mecanismos ágiles de colocaciónlaboral'.