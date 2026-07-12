El Mundial toma un respiro antes de las semifinales que (casi) todo el mundo quería

Cuando se conoció el programa de los cuartos de final del Mundial, el aficionado futbolero imparcial soñaba con unas semifinales que enfrentasen por un lado a Francia y España y por el otro a Argentina contra Inglaterra. Dicho y hecho.

A partir del martes estos cuatro equipos se jugarán los dos boletos para la final del próximo domingo en el MetLife Stadium, en las afueras de Nueva York, mientras que los dos derrotados tendrán que conformarse con jugar por el tercer puesto, la víspera en Miami.

Francia, Argentina, España e Inglaterra encabezan por este orden la última clasificación de FIFA, publicada justo el día que comenzó el torneo. Y los cuatro son campeones mundiales.

Estos equipos, además, cuentan con cuatro de las grandes estrellas del campeonato: el francés Kylian Mbappé, el argentino Lionel Messi, el español Lamine Yamal y el inglés Harry Kane.

Sin olvidar a "actores secundarios" que están teniendo protagonismo en la cita planetaria como Ousmane Dembélé y Michael Olise en Francia; Julián Álvarez y Lautaro Martínez que rescataron a la Albiceleste en la prórroga contra Suiza; Mikel Merino, con goles decisivos para la Roja ante Portugal y Bélgica, y Unai Simón con su récord de imbatibilidad, o Jude Bellingham, autor de 6 goles, los mismos que su capitán Kane.

- Clásico del fútbol europeo -

Francia y España han convertido sus enfrentamientos en los últimos años en un clásico del fútbol europeo y para muchos protagonizarán el martes en Arlington, en las afueras de Dallas, la final anticipada.

No en vano se enfrentarán en la casa de los Dallas Cowboys el segundo mejor ataque del torneo contra la defensa más sólida.

Con su poderoso cuarteto ofensivo, formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y, dependiendo del partido, Desiré Doué o Bradley Barcola, Francia ha anotado 16 goles, a una media de más de 2,5 por partido, uno menos que los marcados por Argentina.

Mbappé lidera la tabla de goleo con 8 tantos, igualado con Lionel Messi en la pelea por la Bota de Oro, secundado por el Balón de Oro Dembélé, autor de 5 dianas.

España ha anotado cinco goles menos, pero en cambio sólo ha encajado uno, en el último partido contra Bélgica.

El portero Unai Simón dejó el récord de imbatibilidad en los Mundiales en 650 minutos, ayudado por una pareja de centrales tan complementaria como solvente (Aymeric Laporte y Pau Cubarsí), y por dos laterales (Pedro Porro y Marc Cucurella) tan efectivos en defensa como en ataque.

Será la octava ocasión que los dos vecinos se enfrenten en competición oficial en las últimas dos décadas.

- El partido que lanzó a Lamine al estrellato -

Si bien la Roja no le ganó a la selección gala en competición oficial hasta la Eurocopa 2012, preludio del título español, el combinado ibérico ha superado a su vecino en las dos últimas ocasiones que se han cruzado.

Una fue en la semifinal de la Eurocopa, una remontada de España con el primer gol, un zurdazo desde fuera del área a la escuadra, de Lamine Yamal, que por entonces no había cumplido aún los 17 años.

Y la otra, hace poco más de un año, en las semifinales de la Liga de Naciones, con un 5-4 espectacular en el que España se puso con un 4-0 antes de acabar pidiendo la hora.

"No es exagerado hablar de final anticipada (...) Conscientes de su gran potencial, pero también que el único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros. El partido está abiertísimo", declaró el seleccionador español Luis de la Fuente tras ganar a Bélgica.

También existe una vieja rivalidad, alimentada además por temas políticos y la Guerra de las Malvinas, entre Argentina e Inglaterra desde el Mundial 1986.

- Rivalidad alimentada por la política -

El pasado 22 de junio se cumplieron 40 años del día en el que Diego Maradona pasó de futbolista a mito, con los dos goles a los ingleses en cuartos de final, el primero con la Mano de Dios y el segundo con el Gol del Siglo, haciendo un eslalon desde su propia cancha, con el recuerdo de las Malvinas aún presente y una semana antes de que la Albiceleste ganase su segunda estrella.

Sin olvidar el duelo de octavos en 1998, que ganó Argenina en los penales tras un partido marcado por la expulsión de David Beckham por lanzar una patada a Diego Simeone tras haber recibido una tarascada del Cholo.

En este Mundial, Argentina se ha casado con la épica, ya que ha superado sus tres eliminatorias (frente a Cabo Verde, Egipto y el sábado frente a Suiza) en la prórroga, por lo que llega a este tramo decisivo del campeonato con más minutos en las piernas que sus rivales.

Francia y España, por ejemplo, han solventado sus eliminatorias con mayores o menores problemas, pero en el tiempo reglamentado.

Inglaterra, en cambio, también necesitó el tiempo extra el sábado para eliminar a Noruega, gracias a un doblete de Bellingham.

Independientemente del resultado, las dos semifinales se anuncian apasionantes.