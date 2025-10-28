Hicieron respetar la casa

Panamá volvió a demostrar que no solo está hecha para albergar grandes eventos deportivos, sino de ser el protagonista indiscutible de los mismos.

Las diversas medallas obtenidas por nuestros atletas en las disciplinas de Flag Football y los Esports de los XII Juegos Centroamericanos 2025, reafirman lo anterior y proyectan al país como destino ideal para el desarrollo deportivo a nivel regional, y ¿por qué no, a nivel mundial?

El pasado fin de semana, la Ciudad de Panamá fue la subsede de estos dos deportes de la justa, que se celebra principalmente en Guatemala, del sábado 18 al jueves 30 de octubre.

También hay otra subsede, en Honduras, con Sambo y Lucha, donde los panameños tuvieron un destacado desempeño. En Sambo, fueron cuatro medallas a Panamá: 1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Mientras que, en Lucha, los canaleros conquistaron 5 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce en varios eventos y pesos.

Volvieron al patio, en el Flag, celebrado en el Estadio Emilio Royo, de Juan Díaz, no hubo discusión, las dos selecciones mayores (masculina y femenina) dominaron de principio a fin sus respectivos torneos. El domingo se bañaron de oro y de manera invicta y contundente.

Los caballeros derrotaron 47-12 a Guatemala en el duelo final por la presea dorada. Por su parte, las campeonas sumaron 349 puntos a favor y solo 7 en contra, en seis duelos disputados.

El partido que terminó con victoria panameña 38 a 7 sobre Guatemala, fue el único en que un rival pudo anotarles, los demás quedaron en cero, inclusive la final, también ante Guatemala (34-0). Los Esports se realizaron en las instalacions del Learning Vila, de Atrio Mall, en Costa del Este, y donde en cada uno de los cuatro videojuegos en pugna, el “Team Panamá” se colgó metales.

Especialmente el primer oro en la historia de los deportes electrónicos competitivos para Panamá en Juegos del Ciclo Olímpico: se trata de Michael Lawson en la modalidad E-Football. En equipos (de cinco ‘gamers’: Caleb Fenton, Carlos Zheng, Gerardo Madrid, Fernando García y Joshua Torres) también se llevó la dorada, pero en el videojuego de estrategia League of Legends; en Gran Turismo (simulación de conducción de autos), la medalla de plata fue para Rubén Cárdenas; y en Tekken (pelea), la de bronce la obtuvo Samuel Vargas.