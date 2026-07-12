Los 9 y los 10 exhiben sus transformaciones en el Mundial

Olvídese del 9 pivoteador y tanque y del 10 calidoso, centralizado y lento: en el Mundial de 2026, las dos posiciones más emblemáticas del fútbol han hecho saber que sus funciones clásicas parecen ser cosa del pasado.

Antes de que la bola echara a andar el 11 de junio, el Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA vaticinó que la Copa del Mundo de Norteamérica sería el escenario en el que se consolidaría una tendencia que ya hace mella a nivel de clubes.

Las cuestiones creativas recaerían en mediocampistas mixtos o futbolistas de banda. Y la responsabilidad de anotar sería de los falsos nueves o los extremos en lugar de los centrodelanteros, sostuvieron los especialistas.

La conversión de dos posiciones vitales para popularizar el balompié responde a la "presión y la intensidad" del fútbol moderno, dijo en mayo Jon Dahl Tomasson, miembro del GET.

Ambos factores obligan a que los jugadores cuenten con condiciones distintas a las que tenían antiguamente, agregó el exfutbolista y entrenador danés.

Los presagios se han cumplido a lo largo del torneo, que se sumerge esta semana que comienza en las semifinales entre España-Francia e Inglaterra-Argentina.

De los cinco principales artilleros, solo el noruego Erling Haaland es un 9 clásico.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham, los cuatro restantes, o no son centroatacantes o se sitúan en las bandas, basculan en distintas zonas ofensivas y salen del área para respaldar la creación.

- Polifuncionalidad -

Las labores inventivas y de control, en tanto, ahora están a cargo de extremos y medios de primera línea.

Del Top 10 de futbolistas con más asistencias, apenas Michael Olise ha jugado a modo de 10 clásico. Él, sin embargo, es veloz y desequilibrante, dos dotes poco habituales en los armadores de la vieja escuela.

"El modelo de juego, la estructura de los equipos y la tendencia que los entrenadores van buscando es de jugadores veloces que jueguen por las bandas", dijo a la AFP el exmediocentro ofensivo brasileño Zinho.

"Son atacantes con movilidad, que hacen más de una función, por eso cada vez hay menos nueves", agregó el campeón del mundo en 1994.

En lo alto de la tabla de cañoneros junto a Messi, ambos con ocho goles, Mbappé es el punta de la intratable Francia de Didier Deschamps.

Pero el capitán galo no se limita a ser un referente del área sino que se mueve por el frente, presiona a los rivales y se compenetra con el tridente temible que completan Olise y Dembélé.

"El 9 ya no es ese jugador que solamente se queda en el área. Tiene que aprender a volver (para ayudar a defender), marcar un volante, jugar, crear. Entonces, de a poco, tenemos menos jugadores con la característica de ser el tipo del área, el finalizador", explicó Zinho.

- "El 10 está desapareciendo" -

Los dos finalistas de la pasada Liga de Campeones de Europa, Paris Saint-Germain y Arsenal, retratan este modelo: ambos equipos suelen jugar sin centrodelanteros.

Replican la experiencia europea los rivales de los Bleus en cuartos y semis del Mundial, Marruecos y España, que se decantan por un mediocampista como falso nueve o un extremo como referencia.

Muchas selecciones jugaron también sin un 10 de la vieja usanza, sin ese director de orquesta de amplia visión de juego y toque exquisito, pero a la vez de fondo físico limitado.

Las selecciones que evitaron alinear un mediapunta por lo general dispusieron de una línea de tres en el medio. Los centrocampistas mixtos asumían entonces la conducción del equipo.

"Hoy en día el 10 baja un poco o juega en una banda, con el perfil invertido", observó Zinho. "Esto hace que desaparezca el jugador centralizado, que es el pensador".

Tres de los cuatro semifinalistas se decantaron no obstante por conductores modernos -con sacrificio defensivo- como Dani Olmo, Jude Bellingham y Olise.

El francés suele actuar como extremo en el Bayern Munich, aunque su posición natural es la de mediapunta.

Argentina, en cambio, tiene en Messi a un jugador similar a los enganches antiguos, aunque la Pulga desarrolló buena parte de su carrera como extremo o falso nueve.

"Pero el 10 hace ya tiempo que es difícil de encontrar", señaló a la AFP el exdelantero Walter Casagrande, mundialista con Brasil en 1986.

"Jugadores que piensan el juego, que le dan ritmo al juego, que filtran pases, ese tipo más clásico, hay muy pocos. El número 10 está desapareciendo".