Maurizio Sarri, entrenador de la Lazio, fue operado "con éxito" del corazón

El entrenador de la Lazio, Maurizio Sarri, se sometió a una intervención quirúrgica en el corazón que "se desarrolló con éxito" y debería poder retomar sus funciones "en los próximos días", anunció el club este lunes en un comunicado.

El motivo de esta operación fue una fibrilación auricular y sus problemas de ritmo cardíaco.

Sarri, de 66 años, fue operado en el hospital Tor Vergata de Roma, precisó la Lazio, que es actualmente octava en la clasificación de la Serie A.

Maurizio Sarri volvió a la Lazio al inicio de la actual temporada, después de la dimisión de Marco Baroni. Ya había entrenado a ese club entre 2021 y marzo de 2024, terminando segundo en la Serie A en 2023.

Además de la Lazio, Sarri entrenó en el pasado a clubes importantes como el Nápoles, el Chelsea, con el que ganó la Europa League en 2019, y la Juventus, al que llevó al título de Serie A en 2020.