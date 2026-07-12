Poder de fuego Bleu contra defensa de la Roja: los duelos del España-Francia

El martes en Arlington, en las afueras de Dallas, se enfrentarán en la primera de las semifinales del Mundial Francia, que tiene el mejor ataque del torneo, y España, que sólo ha recibido un gol en seis partidos.

Estos son algunos de los duelos que pueden marcar el cotejo que otorgará un billete para la final en el MetLife, en las afueras de Nueva York, el próximo domingo.

. Cubarsí/Laporte vs Mbappé

El gol encajado en cuartos frente a Bélgica fue el primero que recibió España en todo el Mundial, pero en semifinales los centrales españoles, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, muy seguros durante todo el torneo, se enfrentarán a Kylian Mbappé, que lidera la tabla de goleo del torneo con 8 tantos, empatado con Lionel Messi.

Tras una temporada en blanco con el Real Madrid, Mbappé quiere su tercera final consecutiva y optar a una segunda estrella, aunque al jugar como teórico 9 deberá pelearse con la pareja española, una de las más sólidas y complementarias del campeonato.

A sus 32 años, Laporte aporta la experiencia de haber disputado ya varios grandes torneos, incluida la Eurocopa 2024 ganada por la Roja, y Cubarsí, de apenas 19 años, contribuye con una solvencia en el juego impensable en un joven de su edad.

Además, el central del Barcelona es un seguro de vida en la salida de la pelota y si se decide a incorporarse en ataque puede ser decisivo, como ocurrió contra Bélgica, cuando un disparo suyo lejano no pudo atajarlo el meta belga y Mikel Merino anotó el tanto de la victoria.

Mbappé, máximo goleador de LaLiga con 25 tantos en la última temporada conoce perfectamente a los dos centrales que se encargarán de marcarle, como los españoles saben el tipo de jugador que es el capitán de los Bleus.

. Lamine Yamal vs Lucas Digne

"Tengo muchas ganas", dijo Lamine Yamal tras el partido contra Bélgica al ser preguntado por la semifinal frente a los franceses.

Yamal es consciente de que por ahora está rindiendo por debajo de las expectativas, tras haber tenido que luchar contrarreloj para recuperarse de una lesión muscular, pero que va a más en el torneo y la Roja espera que sea decisivo en los partidos que quedan para levantar la copa.

Hace dos años, también en semifinales pero de la Eurocopa, Yamal ya fue decisivo con un golazo por la escuadra desde fuera del área en la victoria de la Roja por 2-1.

El encargado de frenar al siempre imprevisible Yamal será Lucas Digne, quien a sus 32 años vive una segunda juventud y se ha impuesto como titular en el lateral izquierdo en detrimento de Théo Hernandez, sobre todo por su fiabilidad.

Yamal sólo ha hecho un gol hasta ahora, pero tampoco le obsesiona marcar: "Ganamos la Eurocopa y marqué sólo un gol, así que si ganamos el Mundial nadie va a recordar si marqué o dejé de marcar".

. Rodri vs Michael Olise

También llegó al Mundial corto de forma Rodri, al que las lesiones le han perseguido desde que ganó el Balón de Oro en 2024.

No obstante, el mediocentro del Manchester City ha demostrado en los dos últimos partidos (contra Portugal y Bélgica) que está volviendo a ser el metrónomo del equipo español y el jugador que llegó a ser el mejor del mundo.

Pero además de tener que marcar el ritmo de la Roja, Rodri tendrá la complicada tarea de ser el tapón de Michael Olise, que en una posición de enganche se ha convertido en uno de los mejores del torneo, aunque ha brillado menos en los dos últimos encuentros de los Bleus (contra Paraguay y Marruecos).

El delantero del Bayern Munich, además, será el primer elemento de los Bleus que tendrá que tratar el juego entrelíneas de los centrocampistas de la Roja, una de las principales fortalezas de los españoles.

. Dembélé vs Cucurella

Más intermitente que Mbappé u Olise, Ousmane Dembélé completa el potente tridente ofensivo de los Bleus y ya ha marcado cinco goles en el torneo.

Siempre imprevisible, Marc Cucurella será el encargado de tapar las internadas del último Balón de Oro.

Desde hace dos años, el lateral izquierdo del Chelsea se ha convertido en el mejor jugador del mundo en su puesto, no sólo por su capacidad para frenar a sus rivales, sino por su aportación ofensiva, incorporándose constantemente al ataque de la Roja.

De la capacidad de Dembélé de crear peligro por su banda puede depender el protagonismo que tenga Cucurella en el ataque, aunque el francés también tendrá que estar atento a las incorporaciones del español, porque de lo contrario los Bleus pueden sufrir.

. Nico Williams vs Jules Koundé

Buena parte del éxito de la Roja en el título europeo de 2024 fue la capacidad de generar peligro por las dos bandas, con Lamine Yamal y Nico Williams.

El delantero vasco llegó al Mundial muy corto de ritmo tras una temporada dilapidada por una lesión de pubalgia.

Contra Bélgica jugó 15 minutos, pero aportó una energía que le puede venir bien a España en lo que resta de torneo, aunque aún no esté para salir de inicio.

Jules Koundé, jugador del Barcelona, conoce muy bien el peligro que puede provocar el extremo del Athletic y, sobre todo, cómo aliviaría a Lamine Yamal de ser el único jugador capaz de desequilibrar en el uno contra uno.