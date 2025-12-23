Antivirus en teléfonos inteligentes

Un antivirus instalado en tu smartphone tiene ventajas y desventajas.Entre los pros, ofrece protección contra malware, apps maliciosas, phishing y robo de datos, además de funciones extra como bloqueo o localización del dispositivo. Brinda mayor tranquilidad, especialmente si se usan redes Wi-Fi públicas con frecuencia o se descargan apps fuera de tiendas oficiales. Lo negativo: consumo de batería y recursos, genera falsas alarmas y costos en versiones completas. No siempre es necesario si el sistema está actualizado.