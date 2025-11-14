Encendido remoto en autos

El encendido remoto ha evolucionado desde simples mandos por radiofrecuencia en los años 80 hasta complejos sistemas conectados por internet. Inicialmente se buscaba calentar el motor en regiones con climas fríos, pero hoy integra funciones de confort, seguridad y conectividad. Los fabricantes incorporaron esta tecnología de serie, combinándola con llaves inteligentes y aplicaciones móviles que permiten controlar el vehículo desde cualquier lugar. En los autos eléctricos, el encendido remoto gestiona la climatización y el estado de la batería.