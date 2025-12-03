Desde la web

Potencia tu PC de la casa: Tarjeta de video

Potencia tu PC de la casa: Tarjeta de video
José Miguel Andrade
03 de diciembre de 2025

Una tarjeta de video (GPU) dedicada potencia de forma notable una PC casera al mejorar el rendimiento en juegos, edición de video, diseño 3D y tareas pesadas.

Para instalarla, primero debes verificar compatibilidad: que la fuente de poder ofrezca suficiente energía y conectores y que el gabinete tenga suficiente espacio y ventilación.

Insertar la GPU en la ranura en la placa madre, conectarla a la fuente y luego instalar los drivers oficiales.

Para aprovecharla al máximo debes mantener los controladores actualizados, ajustar la energía a alto rendimiento y evitar cuellos de botella entre procesador y tarjeta.

Tags:
Panamá
|
TE PUEDE INTERESAR