Whaling: tras altos cargos empresariales

El whaling es una forma avanzada de phishing dirigida a altos cargos como CEOs, gerentes o directores financieros. Los atacantes investigan a fondo a la víctima y su empresa, usando información real para suplantar a ejecutivos, socios o proveedores. La estafa se da mediante correos y lenguaje profesional que genera urgencia y autoridad para inducir transferencias de dinero, pagos falsos o entrega de información sensible. Para prevenir se debe practicar la verificación por múltiples canales, protocolos claros de pago, y limitación de la información pública en las redes.