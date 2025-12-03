Abogados: TLC con Taiwán “sin efectos jurídicos”

“Sin efectos jurídicos”, se mantiene el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Panamá y Taiwán, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas con ese país y la adhesión a la política de una sola China en el año 2017, aseguran abogados.

Las declaraciones de los especialistas se dan luego que un grupo de diputados que viajó recientemente a Taiwán aseguraran que el TLC está vigente.

El jurista Alonso Illueca, indicó que “el TLC fue firmado en 2003 y entró en vigor en el 2004. Luego del rompimiento de relaciones diplomáticas y la adhesión a la política de una sola China, Panamá dejó “sin efecto jurídico todos los tratados, convenios, acuerdos, memorandos de entendimiento y cualquier otro instrumento, cualquiera que sea su denominación, suscritos entre el Gobierno de la República de Panamá y Taiwán”. Agregó que “a pesar esto, el comercio entre Panamá y Taiwán ha continuado, configurándose una suerte de aplicación de facto del TLC de 2004 entre ambos países”.

Por el parte, el abogado Marcos Castillo, señaló que “es cierto que Panamá y Taiwán firmaron un TLC en el 2003 este acuerdo entró en vigencia a principios de 2004, sin embargo cuando la República de Panamá rompe relaciones diplomáticas con Taiwán este tratado queda en un limbo. A partir del 13 de junio de 2017, se establecen relaciones plenas con la República Popular China por lo que se cortan los lazos con un territorio que China considera una provincia rebelde”. Dijo que “la reactivación del convenio solicitada por Taiwán pondría a Panamá en una situación de conflicto con China y en el dilema de seguirle apostando a un mercado de más mil trescientos millones de consumidores o cambiarlo por uno de solo veintitrés millones”.

El analista político Juan Mckay, expresó que, “todo mercado es importante para nosotros. Si se le puede vender a la ROC (Taiwán), mejor para nosotros. Lo que no sé es si a través de un TLC”.

Mientras que, el abogado Rodrigo Noriega, afirmó que, “Panamá mantiene un Tratado de Libre Comercio con Taiwán. Los diputados son libres de visitar cualquier país del mundo, ya que precisamente esa parte de sus tareas es conocer la realidad mundial para ayudar a que Panamá mejore. Panamá, tiene que replantearse sus relaciones con China y con Taiwán, nos conviene tener mejores relaciones con China, pero también nos conviene tener mejores relaciones comerciales con Taiwán”.