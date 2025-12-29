“Alejo el Año Viejo”, un emprendimiento que transforma la tradición de fin de año

Josuah Calderón y Stefania Arrocha son dos hermanos panameños cuyo sueño de tener su propio negocio y generar ingresos extras, los motivó a transformar una tradición de Año Nuevo en una oportunidad. Por lo que crearon “Alejo el Año Viejo”, un kit que revive la quema del año viejo, a través de un muñeco de trapo diseñado para despedir el pasado y comenzar un nuevo ciclo.

Según los emprendedores, se trata de “un kit para Año Nuevo que incluye un muñequito como los que se queman en estas fechas y varios agüeros tradicionales, como la vuelta con la maleta, las 12 uvas y las lentejas para la suerte. También trae una lista para escribir lo que se quiere dejar atrás y un mapa de los sueños para plasmar y visualizar los anhelos del próximo año”.

Calderón indicó que la idea del proyecto surgió en 2022, luego de una experiencia personal. “Una cliente se lo regaló a mi hermana y, tras ver su efectividad, al año siguiente percibimos que era buena idea traerlo a Panamá y fue cuando comenzó el proyecto”.

El emprendedor explicó, que se trata de una tradición originaria de Colombia que ha ido ganando popularidad en distintos países.

Dijo que es “una marca registrada, por lo que somos los únicos autorizados para distribuir este producto en el país”.

En cuanto a su elaboración, Calderón destacó “se utilizan retazos de tela, lo que también ayuda mucho a reutilizar esas ropa que no tienen uso”.

El precio de los kit es de B/.16.00 y pueden conseguirse a través de su cuenta de Instagram @alejoelanoviejopanama.