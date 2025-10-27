Economía

Asamblea aprobó en tercer debate el presupuesto del Estado 2026

Redacción Web
27 de octubre de 2025

El Proyecto de Ley 293, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, por un monto total de B/. 34,901 millones, fue aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Con 58 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones, el Pleno presupuesto que incluye un programa de inversiones por la suma de B/. 11,188 millones y ajustes para fortalecer sectores como educación, salud y agricultura, informó el Ministerio de Economía y Finanzas.La ley ahora pasa al Órgano Ejecutivo para que reciba la firma el presidente José Raúl Mulino y entrada en vigencia el 1 de enero de 2026.

